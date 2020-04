Speciale infrastrutture: Saipem, assemblea del 29 aprile, depositate liste rinnovo del Collegio sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem comunica che sono state depositate nei termini di legge due liste di candidati alla carica di Sindaco, in vista dell’Assemblea convocata per il 29 aprile 2020 (unica convocazione), per deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. Lo riferisce un comunicato stampa di Saipem. La lista (“Lista n.1”) dei candidati per il Collegio sindacale, presentata congiuntamente da Eni e Cdp Industria (la cui partecipazione è complessivamente pari al 43,095 per cento del capitale sociale ordinario di Saipem), è così composta: Sezione sindaci effettivi: Giulia De Martino e Norberto Rosini. La Sezione sindaci supplenti: Maria Francesca Talamonti. La lista (“Lista n. 2”) dei candidati per il Collegio sindacale, presentata congiuntamente dagli azionisti: Amundi Asset Management Sgr S.p.A. gestore del fondo Amundi risparmio Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima alto potenziale Italia, Anima iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Arca azioni Italia; Eurizon capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity International – Fid Funds – Sicav; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram investimenti Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano azioni Italia, Piano bilanciato Italia 50, Piano bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments Partners Sgr S.p.A. gestore del fondo Alleanza obbligazionario; Generali Investments Luxembourg S.A. – Generali Investments Sicav; Legal and General Assurance (Pension Managament) Limited; Mediolanum gestione fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum flessibile futuro Italia, Mediolanum flessibile sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, che detengono complessivamente l’1,07188 per cento (azioni n. 10.836.389) del capitale sociale ordinario di Saipem, è così composta: Sezione Sindaci effettivi: Giovanni Fiori (candidato che, indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi si intende proposto quale presidente dell’Organo di controllo ai sensi di legge). Sezione Sindaci supplenti: Francesca Michela Maurelli. Le liste e la relativa documentazione richiesta dalla normativa vigente verranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge (e quindi entro l’8 aprile 2020) presso la sede sociale, sul sito internet della Società - sezione “ Governance – Assemblea degli Azionisti”, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”. Si fa presente che sono state pubblicate sul sito internet della Società, sezione “Governance – Assemblea degli azionisti”, le proposte che, ai sensi della raccomandazione del Codice di autodisciplina rivolta agli azionisti di riferimento (art. 9 e relativo Commento), saranno formulate all’Assemblea congiuntamente da Eni S.p.A. e Cdp Industria S.p.A., e la proposta che verrà formulata all’Assemblea da Cdp Industria S.p.A. sulla conferma di Alessandra Ferone quale consigliere. Tenuto conto che l’intervento dei soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invita ogni altro avente diritto di voto, che intenda formulare in Assemblea proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, a presentarle in anticipo trasmettendole entro il 14 aprile 2020 con le modalità di seguito indicate: a) a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.societaria@saipem.com ovvero b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo saipem@pec.saipem.com. La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere confermata con idonea documentazione che comprovi la legittimazione all’esercizio del diritto di voto del proponente alla data della record date (20 aprile 2020) ed il rilascio di delega al rappresentante designato per la partecipazione all’Assemblea medesima. Le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito Internet della Società entro il 15 aprile 2020, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e di consentire al rappresentante designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Resta ferma la facoltà degli azionisti di utilizzare i mezzi di comunicazione a loro disposizione per far conoscere agli altri azionisti le proposte che intendono presentare in Assemblea. Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E and C Offshore, E and C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, Xsight dedicata all’ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 70 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 120 diverse nazionalità. (Com)