Speciale infrastrutture: Spagna, Iberdrola inaugura in Estremadura il più grande impianto fotovoltaico d'Europa

- Iberdrola ha messo in funzione il progetto "Nunez de Balboa", il più grande impianto fotovoltaico in Europa situato a Badajoz, in Estremadura, dopo aver completato i lavori di costruzione in un periodo record di un anno. Con una capacità installata di 500 mw e un investimento di circa 300 milioni di euro, la costruzione dell'impianto, in collaborazione con Ecoenergías del Guadiana, ha comportato il lavoro di oltre 1.200 lavoratori durante i periodi di punta, il 70 per cento dei quali provenienti dall'Estremadura. Iberdrola ha posto la comunità autonoma al centro della sua strategia rinnovabile in Spagna, dove prevede di installare oltre 2.000 mw fotovoltaici entro il 2022. (Res)