- La Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture(Aiib) ha approvato un prestito da 60 milioni dollari per la costruzione di una centrale solare in Oman. L’infrastruttura, del valore di 400 milioni di dollari, avrà una capacità di 500 megawatt. (Res)