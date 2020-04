Cina-Russia: coronavirus, consolato cinese a Vladivostok respinge voci su espulsione di 1,5 milioni di cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale della Cina a Vladivostok ha respinto le voci su una massiccia espulsione di cinesi dalla Russia, più di 1,5 milioni, e sul loro ritorno in patria attraverso tre porti della provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang. Un funzionario del consolato ha dichiarato oggi al "Global Times" che la voce potrebbe essere nata dal recente aumento del numero di casi di coronavirus importati da Suifenhe, il cui porto è stato chiuso oggi, dopo la chiusura degli altri due, Heihe e Fuyuan. Il funzionario ha spiegato che ci sono oltre 200 mila cinesi che vivono in Russia, molto meno del milione e mezzo di cui si è parlato, e ha aggiunto che è impossibile che la Russia abbia espulso così tanti cittadini cinesi senza provocare una grave crisi diplomatica tra i due paesi. Yin Bin, capo del Centro di cooperazione e sviluppo umanitario russo-cinese a Mosca, interpellato dalla stessa testata, ha detto che la pandemia ha avuto un impatto limitato sulla vita quotidiana delle persone in Russia per quanto riguarda l'occupazione dei residenti mentre ha causato interruzioni nel flusso di reddito di quei lavoratori che si guadagnano da vivere in altri paesi. Inoltre, alcuni cinesi d'oltremare in Russia ritengono che la Cina sia più sicura per quanto riguarda il contenimento del coronavirus. Secondo Yin, questi due fattori, e non le espulsioni, hanno portato al ritorno di molti cinesi. (segue) (Cip)