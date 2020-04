Cina-Russia: coronavirus, consolato cinese a Vladivostok respinge voci su espulsione di 1,5 milioni di cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yin ha affermato che la Russia non ha motivo di espellere stranieri che hanno documenti validi e obbediscono alle leggi e ha sottolineato che molti russi hanno mostrato solidarietà nei confronti dei cinesi. Il consolato cinese a Vladivostok ha emesso ieri un avviso sul suo sito web, sollecitando i connazionali a evitare di viaggiare lungo la tratta Mosca-Vladivostok-Suifenhe. Secondo quanto riferito dal "Global Times", anche Oleg Kozhemyako, capo della Territorio del litorale nella regione russa dell'Estremo Oriente, ha affermato che il governo locale sta chiedendo a quello federale di organizzare voli charter da Mosca a Pechino per i cittadini cinesi che pianificano di tornare a casa, affinché evitino transito via Vladivostok. (Cip)