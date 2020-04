Scuola: Campidoglio, Urp Dipartimento chiude sportello, informazioni via mail e su sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ottemperanza alle disposizioni governative e regionali relative alla necessità di limitazione del contagio da Covid-19, "è stata disposta la chiusura al pubblico dell'Urp del dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale sino al termine dell'emergenza sanitaria". È quanto rende noto, in un comunicato il Campidoglio. "Per richiedere informazioni e chiarimenti, i cittadini potranno inviare una e-mail (non pec) all'indirizzo urpscuola@comune.roma.it, indicando un recapito telefonico. Si ricorda che restano sempre aggiornate le informazioni sul sito web di Roma Capitale e sulle pagine a cura del dipartimento Servizi educativi e scolastici. Si invita inoltre a consultare gli aggiornamenti messi a disposizione dai Municipi, raggiungibili sempre attraverso il sito di Roma Capitale cliccando sui link dedicati ai singoli territori", conclude il comunicato del Campidoglio. (Com)