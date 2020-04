Ruanda: Kagame su anniversario genocidio, circostanze non impediscono il ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi il 26mo anniversario del genocidio ruandese, che dal 7 aprile al 17 luglio 1994 provocò la morte di 800 mila persone, prevalentemente di etnia tutsi. Il presidente Paul Kagame e la first lady Jeannette hanno posato oggi una ghirlanda di ricordo al memoriale sul genocidio di Kigali, benché nel quadro delle misure di contenimento al contagio da coronavirus nessuna celebrazione si terrà nel paese né all'estero. "Le insolite circostanze non ci impediranno di adempiere al nostro obbligo di commemorare questo solenne anniversario, di onorare coloro che abbiamo perso e di consolare i sopravvissuti", ha dichiarato Kagame in un discorso trasmesso sui social media. Anche la presidenza francese ha commemorato la ricorrenza. L'Eliseo, si legge in un comunicato, "si unisce al popolo ruandese per onorare la memoria delle vittime e salutare la capacità di riconciliazione" del paese africano e ribadisce "l'impegno a garantire che il genocidio dei tutsi si collochi pienamente nella nostra memoria collettiva, sia attraverso il lavoro della memoria che attraverso l'educazione e la lotta contro l'impunità". (Res)