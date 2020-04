Germania: coronavirus, industriali premono su governo per allentare misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli industriali tedeschi aumentano la pressione sul governo federale affinché allenti le misure restrittive attuate per far fronte alla pandemia di coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, la presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda), Hildegard Mueller, ha dichiarato: “Dobbiamo avviare la ripresa delle normali attività in stretto coordinamento con le autorità sanitarie, nella maniera più rapida e responsabile possibile”. Secondo Mueller, le misure di sostegno alla liquidità e le facilitazioni per il ricorso alla cassa integrazione attuate dal governo federale sono “strumenti adatti” per fronteggiare la crisi. Tuttavia, nota la presidente del Vda, “è altrettanto chiaro che questo tipo di aiuti non dura per sempre, la via da seguire può proseguire soltanto attraverso produzione, innovazione e crescita”. Mueller ha quindi sottolineato che, per far ripartire l'industria automobilistica, l'intera catena di valore del settore deve essere stabilizzata, dalla produzione del minerale di ferro alla fornitura dei componenti. In tale prospettiva, è necessario che i fornitori tornino in attività ancora prima delle industrie automobilistiche. Inoltre, deve tornare a funzionare l'intera catena logistica, compreso il “traffico merci transfrontaliero regolare”. Secondo la presidente della Vda, i provvedimenti restrittivi potrebbero avere “considerevoli conseguenze negative” se non venissero allentati a breve termine “la ripresa sarà molto più impegnativa e richiederà tempo”. A sua volta, il presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), Eric Schweitzer, ha dichiarato che gli imprenditori comprendono “in maniera ottima” le misure restrittive contro il coronavirus. Tuttavia, ha osservato Schweitzer, “le aziende hanno bisogno di criteri chiari al più presto possibile su come adattare le loro attività commerciali ai più elevati standard di protezione della salute in futuro, al di là della specifica questione della durata delle limitazioni”. (Geb)