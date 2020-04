Russia: ministero Finanze annuncia nuove aste per acquisto titoli del debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una sospensione durata oltre un mese, in Russia riprenderanno le aste per l’acquisto di titoli di Stato. Lo si apprende dal ministero delle Finanze della Federazione, secondo cui gli investitori potranno scegliere tra obbligazioni triennali per un valore complessivo di 20 miliardi di rubli (circa 243 milioni di euro), decennali senza limite e titoli sull’inflazione a otto anni per un valore totale di 10,8 miliardi di rubli (circa 131,2 milioni di euro). Stando alle informazioni diffuse, l’ultima asta per il ricollocamento di titoli di Stato risale allo scorso 26 febbraio. Un’ulteriore emissione era prevista per il 4 marzo, ma le autorità ne hanno annunciato il rinvio a causa delle condizioni di mercato, reso molto volatile dagli sviluppi legati alla pandemia di Covid-19 e dal crollo dei prezzi del petrolio, dovuto al mancato raggiungimento di un’intesa sui tagli produttivi tra i paesi aderenti al formato Opec+. (Rum)