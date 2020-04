Ucraina: ministro Esteri, Iran non sfuggirà a responsabilità su abbattimento volo Uia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non permetterà alle autorità iraniane di “schivare” le responsabilità in merito all’aereo PS752 abbattuto a gennaio. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, spiegando che Kiev ha il sostegno dei partner internazionali. L’ambasciata ucraina a Teheran ha risposto al deputato iraniano Hassan Norouzi, che aveva definito “corretto” l’abbattimento del velivolo dell’Ukraine International Airlines (Uia). “Come nel caso del nostro paese, i parlamentari possono dire quello che vogliono per aumentare il proprio gradimento interno, sia menzionando cose reali, che manipolando i fatti. Noi però dobbiamo basarci sulle informazioni ufficiali, quindi aspettiamo che ce le fornisca l’Iran, e sulla base di quello arriveremo a delle conclusioni in materia”, ha detto Kuleba. Il ministro ha però specificato che l’Ucraina “non permetterà in alcun modo che l’Iran eviti le proprie responsabilità in merito alla tragedia”. (segue) (Res)