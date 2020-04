Coronavirus: Iss, 178 pazienti under 50 deceduti, 8 senza patologie pregresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 6 aprile sono 178 i pazienti di età inferiore ai 50 anni risultati positivi al Covid-19 e poi deceduti. E' quanto si legge nel report sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Il dato riguarda i 14.860 decessi presi in esame dal rapporto e rappresenta l'1,2 per cento del totale. In particolare, 42 pazienti avevano meno di 40 anni. Di sei pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 28 presentavano gravi patologie preesistenti, patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità. A otto, infine, non erano state diagnosticate patologie di rilievo.(Rin)