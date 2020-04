Somalia: Africom, membro fondatore di al Shabaab ucciso in raid Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando Usa per l’Africa (Africom) ha annunciato l’uccisione di Yusuf Jiis, uno dei leader e fondatori del gruppo jihadista al Shabaab. L’uccisione di Jiis, riferisce Africom in una nota, è avvenuta in un raid aereo effettuato lo scorso 2 aprile dalle forze Usa nella regione di Bai, nel sud della Somalia, nel quale sono morti altri due membri del gruppo. “Questo individuo era un leader di al Shabaab. Era violento, spietato e responsabile della perdita di molte vite innocenti. La sua eliminazione rende la Somalia e i paesi vicini più sicuri”, ha detto il comandante di Africom, Stephen Townsend. Il raid è stato condotto in coordinamento con il governo federale della Somalia. Gli attacchi Usa contro al Shabaab in Somalia sono aumentati durante la presidenza di Donald Trump: ad aprile dello scorso anno Africom ha rivendicato l'uccisione di oltre 800 militanti in 110 attacchi aerei dall’aprile 2017. L'offensiva si è intensificata in risposta all'attentato terroristico firmato da al Shabaab il 28 dicembre scorso a Mogadiscio, quando i militanti di al Shabaab hanno colpito un'affollata area della capitale uccidendo 79 persone, e a quello di inizio gennaio alla base area di Manda Bay, in Kenya, in cui sono morti tre militari Usa con danni per milioni di dollari. (Res)