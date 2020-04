Russia: Bers investe nel paese per la prima volta dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggregatore di servizi turistici Travelata ha attirato in Russia investimenti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per sostenere il contrasto alle conseguenze della diffusione del coronavirus. Per la prima volta dal 2014, la Bers ha finanziato un nuovo progetto in Russia, dopo il congelamento delle attività nel paese, associato all'annessione della Crimea ed al rischio di incorrere in sanzioni. In seguito la Bers ha unicamente adempiuto ai suoi obblighi nell'ambito di progetti già in essere. L'ammontare degli investimenti non è stato reso noto, come riferisce la Bers sul proprio portale. Nel 2014 Travelata aveva ricevuto un totale di 7 milioni di dollari dalla Bers e dal Fondo Mci per lo sviluppo di servizi online. (Rum)