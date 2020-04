Cile: coronavirus, superata quota cinquemila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha superato oggi la soglia dei cinquemila contagi da nuovo coronavirus. Secondo quanto riferito questa mattina (ora locale) dalle autorità sanitarie, con 301 nuovi casi confermati, sono infatti 5116 i contagi in tutto il territorio nazionale. Sono sei invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, portando la stima ufficiale delle morti per Covid-19 a un totale di 43. Oltre 57 mila i test effettuati ad oggi, un numero significativo che situa il paese in cima alla classifica regionale secondo il ranking stilato dall'Università John Hopkins. (segue) (Abu)