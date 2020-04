Cile: coronavirus, superata quota cinquemila contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno renderà obbligatorio l'uso delle mascherine nei mezzi di trasporto pubblico come misura di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo coronavirus. La misura, ha annunciato oggi il sottosegretario alla Sanità, Paula Daza, entrerà in vigore a partire da mercoledì 8 aprile in tutto il territorio nazionale. La decisione del governo fa seguito alla raccomandazione di usare le mascherine nei luoghi pubblici fatta dal ministro della Sanità, Jaime Manalich, nel corso di una recente conferenza stampa. "Nonostante sia dimostrato che non è una protezione del tutto efficace è assolutamente prudente promuovere l'uso delle mascherine in luoghi pubblici" ha detto Manalich. Il ministro ha tuttavia ammesso che lo stock di mascherine attualmente disponibile nel paese "è scarso" e che per questo il ministero ha pubblicato sul suo sito web un video tutorial "affinché ognuno possa fabbricarle". (segue) (Abu)