Cile: coronavirus, superata quota cinquemila contagi (4)

- Manalich ha ribadito che il governo non considera l'ipotesi di attivare una quarantena totale nel paese per fare fronte alla pandemia e che questa misura ha "fallito clamorosamente" in Spagna ed Italia. "L'eventualità di una quarantena totale, ovvero che il paese si fermi per i prossimi quattro mesi è qualcosa che non si sta facendo in nessun paese al mondo e quelli che ci hanno provato, come Italia e Spagna, hanno fallito clamorosamente", ha detto Manalich a margine di una visita alle strutture sanitarie della città di Osorno, come riportato dal portale "Biobio". "Una quarantena totale rappresenta un gravissimo rischio per la vita delle persone in quanto pregiudica la capacità di approvvigionamento", ha aggiunto. (segue) (Abu)