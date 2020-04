Cile: coronavirus, superata quota cinquemila contagi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha decretato a partire dal 26 marzo la quarantena totale per sette giorni in sette municipi della "regione metropolitana", provincia che comprende la capitale Santiago ed il suo hinterland e sei di questi municipi hanno annunciato che prolungheranno la quarantena ancora per una settimana. Sempre a causa dell'emergenza coronavirus, il parlamento cileno ha approvato la legge che sposta al 25 ottobre la data del referendum sulla nuova Costituzione. Il plebiscito era previsto inizialmente per il 26 aprile ma l'emergenza sanitaria ne ha reso impraticabile lo svolgimento nei tempi prefissati. (segue) (Abu)