Coronavirus: Iss, 42 persone decedute con coronavirus senza patologie pregresse

- Sono 42 le persone decedute affette da Covid-19 che non presentavano patologie pregresse tali da causarne la morte. Lo ha chiarito l’Istituto superiore di sanità nel report sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus. Il dato è stato ottenuto sulla base di 1.290 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,3. Complessivamente, 42 pazienti, il 3,3 per cento del campione, presentavano zero patologie; 186, il 14,4 per cento, presentavano una patologia; 264 presentavano due patologie, il 20,5 per cento. Infine, 798, il 61,9 per cento, presentavano tre o più patologie. Prima del ricovero in ospedale, il 26 per cento dei pazienti deceduti positivi seguiva una terapia con Ace-inibitori e il 16 per cento una terapia con Sartani.(Rin)