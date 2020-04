Coronavirus: Ronghi (Fd'I), vorremmo conoscere "pesi" del piano sociale annunciato da De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande enfasi, De Luca ha presentato il piano di 604.730.502 euro per far fronte all'emergenza coronavirus. Discrete le misure ma vorremmo vedere i pesi". È quanto ha affermato in una nota Salvatore Ronghi di Fratelli d'Italia che ha aggiunto: "Intanto è sicuramente giusta la misura a sostegno dei lavoratori stagionali del settore alberghiero ma perché non estenderla anche ai lavoratori stagionali dell'aeroporto di Capodichino e a quelli che vengono, di norma, utilizzati nel trasporto delle persone? Le misere pensioni di invalidità saranno equiparate alle pensioni sociali ed incrementate a mille euro?". Ronghi ha proseguito: "E' giusto il contributo di 2000 euro alle piccole aziende che non superano i due milioni di fatturato, ma va concesso a tutte le aziende e allora gli ottanta milioni non bastano. Per le altre misure, condivisibili, possiamo sapere le risorse da dove arrivano o meglio dove si è tagliato?". (segue) (Ren)