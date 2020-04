Germania: governo aumenta emissione debito, nuovi titoli a 7 e 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il governo federale ha aumentato l'emissione di debito pubblico nel 2020 per la seconda volta in due settimane, da 210 a 400 miliardi di euro. e ha deciso l'introduzione di nuovi titoli di Stato con scadenza a sette e 15 anni. È quanto reso noto oggi dall'Agenzia federale delle finanze, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Il direttore dell'ente, Tammo Diemer, ha affermato: “Faremo in modo che il governo federale rimanga in grado di affrontare la pandemia di coronavirus in ogni momento”. Le nuove obbligazioni pubbliche, ha aggiunto Diemer, fungeranno da “riserva per soddisfare le esigenze di liquidità a breve termine nel quadro delle misure attuate dal governo federale per far fronte alla pandemia”. All'emissione del nuovo debito hanno contribuito anche i programmi della banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), volti a sostenere le imprese durante la crisi. Per quanto riguarda i nuovi titoli, a maggio verrà lanciata un'obbligazione federale a 15 anni con scadenza a maggio 2035, che dovrebbe raccogliere 2,5 miliardi di euro. Nel prossimo mese, verranno inoltre emessi titoli del debito pubblico con scadenza a sette anni nel novembre del 2027, che dovrebbero fruttare quattro miliardi di euro. Altre obbligazioni a sette anni verranno immesse sul mercato a giugno, per un valore di tre miliardi di euro ciascuna. (Geb)