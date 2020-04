Coronavirus: Testolin, maggiori controlli e restrizioni in Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stretta nei controlli in Valle d'Aosta. Oggi si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza della Regione che ha disposto il giro di vite in vista della Pasqua. Il presidente valdostano Testolin ha spiegato: "Si tratta di uno sforzo enorme ma necessario perché evidentemente in molti, troppi, non hanno ancora compreso che le disposizioni attuali non mirano a limitare la nostra libertà o a frustrare le nostre abitudini, ma a garantire la nostra salute e la nostra stessa vita. Per questo, temiamo che anche grazie al bel tempo e all’imminente periodo pasquale, l’imprudenza e l’assenza di coscienza civica spingano diversi cittadini a violare le regole e così a mettere in discussione i risultati attesi per il contenimento della diffusione del virus. Ragione per la quale da diversi giorni le Forze di Polizia attuano e stanno organizzando nuovi controlli dedicati". Quindi Testolin ha concluso: "Non ci può essere tolleranza alcuna, in questa situazione drammatica, per cui occorre ricordare che nessuno può lasciare il proprio Comune se non per comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o di salute, ragioni tra le quali non rientra sicuramente il desiderio di vacanza; nemmeno di vacanza in una regione bella e accogliente come la Valle d’Aosta, che però ora è confrontata alla gestione di una crisi sanitaria senza pari". (Ren)