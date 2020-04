© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il presidente della Regione Emilia Romana, Stefano Bonaccini, e il sottosegretario alla presidenza della giunta, Davide Baruffi, illustreranno in videoconferenza stampa le nuove misure regionali per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’appuntamento video, come ha annunciato in una nota la Regione, è per le ore 16. (Ren)