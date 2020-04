Coronavirus: De Luca (M5s), in Umbria serve coordinamento regionale su mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo clima di ordinanze fai da te la Regione Umbria dovrebbe mettere un punto e soprattutto mettere mano al portafoglio per ordinare e disporre la distribuzione delle mascherine a tutti i cittadini". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Thomas De Luca che ha aggiunto: "Per evitare che, oltre al danno di non riuscire a reperire questi dispositivi, gli umbri rischino pure di essere vittime di provvedimenti sanzionatori. In Umbria sempre più sindaci stanno annunciando, se non già disponendo ordinanze per rendere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, questo senza che vi sia a monte una strategia ed un coordinamento della Regione”. Secondo De Luca: “Ci troviamo, a differenza di altre Regioni, in assenza di linee guida, necessarie per evitare che l'obbligo si scontri con la difficoltà dei cittadini nel reperire questi presidi sanitari sempre più rari e costosi". (segue) (Ren)