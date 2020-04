Croazia: ministro Interno, riapertura mercati al coperto entro domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato sta valutando le possibilità per allentare alcune misure di contenimento del coronavirus, tra cui la riapertura dei mercati al coperto. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Interno e capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile della Croazia Davor Bozinovi in conferenza stampa. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Bozinovic ha in particolare annunciato la riapertura dei mercati al coperto, affermando che "quando avremo ricevuto l'informazione che saranno assicurati il distanziamento fisico delle persone e le altre misure igieniche, annunceremo la riapertura; ci attendiamo che questo avverrà nel corso della giornata di oggi, visto che l'interesse è grande". Per quanto riguarda l'eventualità di allentare altre misure, Bozinovic ha dichiarato che il governo "sta cercando un equilibrio per permettere alla vita di andare avanti, ma è troppo presto per parlarne".(Zac)