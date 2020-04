Paraguay: coronavirus, completati due ospedali da 100 posti per emergenza pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Lavori pubblici del Paraguay ha annunciato il completamento dei lavori di costruzione di due ospedali di emergenza per affrontare la pandemia del nuovo coronavirus. Si tratta in entrambi casi di strutture prefabbricate che saranno in grado di apportare 200 posti letto ulteriori (100 ognuno) alla capacità degli ospedali Ineram e Itauguà della capitale Assunzione. Le strutture saranno dedicate esclusivamente al trattamento delle patologie respiratorie e della Covid-19 in particolare. L'opera, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", ha richiesto un investimento complessivo stimato in 1,6 milioni di dollari che include l'equipaggiamento di apparecchi sanitari, letti, ossigeno ed elementi necessari alla messa in funzionamento. (segue) (Abu)