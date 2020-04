Coronavirus: ambasciata romena, squadra di medici e infermieri a Milano è segno di solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia, durante gli anni, ha adottato con generosità una numerosa comunità di cittadini romeni, tra cui vi sono tanti professionisti in campo medico che combattono oggi la pandemia in prima linea, insieme ai loro colleghi italiani. Nello spirito del rapporto privilegiato di amicizia che lega i nostri due popoli, la Romania ha deciso di dare un contributo alla comunità medica in Italia, che opera con grande spirito di sacrificio e responsabilità, con una squadra di specialisti medici di terapia intensiva", si aggiunge. "Ci auguriamo che la loro presenza in Italia sia un sollievo per le persone sofferenti. La Romania desidera, in questo modo, manifestare anche la riconoscenza per il Paese che, negli anni, è diventato la casa di oltre 1,2 milioni di romeni, una comunità ben integrata e apprezzata per il suo contributo alla società italiana", si conclude. (Com)