- "In Italia 1 famiglia su 3, 4 su 10 al sud, non ha un computer. Il governo accolga le proposte di Forza Italia al dl 'Cura Italia' per fare in modo che ogni ragazzo abbia un dispositivo per seguire le lezioni online. Il diritto allo studio va garantito a tutti. Nessuno deve restare indietro". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(Com)