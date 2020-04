Coronavirus: Bonaccini (Emilia Romagna) e Rousset (Nuova Aquitania) scrivono a commissione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonaccini e Rousset hanno proposte alcuni temi e interventi alla commissione europea. "In primo luogo, per poter utilizzare subito quell’1%, occorre semplificare radicalmente le regole di controllo e audit per le azioni in risposta all'emergenza Covid-19. Questa è una condizione sine qua non per poter garantire che i fondi europei, di fronte a una crisi senza precedenti, possano sostenere prioritariamente le imprese, il tessuto socioeconomico e gli attori locali in vista della ripresa”. E ancora: "La richiesta di poter ricorrere a un meccanismo in grado di prolungare l’attuale programmazione di un anno, che disponga di corrispondenti risorse supplementari per combattere gli effetti della crisi. La proposta potrebbe essere formulata nello stesso spirito del regolamento transitorio in discussione per il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (Fears)”. (Ren)