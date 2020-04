Coronavirus: Fontana (Lega), contributi e sgravi per scuole paritarie e private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contributi, sgravi fiscali e agevolazioni per gli affitti e le utenze" anche a scuole paritarie e private. Lo chiede il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, cofirmatario di un'interpellanza urgente presentata al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Per il parlamentare "nessuna risposta adeguata è stata prevista per le scuole paritarie e private: bisogna prevedere contributi aggiuntivi a scuole paritarie e private per esonerare i genitori dal pagamento delle rette, consentire la detrabilità integrale delle rette, estendere alle scuole private il credito di imposta per gli affitti e le spese relative alle utenze. Il governo - conclude - dia risposte concrete a oltre 800mila alunni e 120mila lavoratori e a settori fondamentali per la tutela del diritto a un'istruzione libera e plurale". (Com)