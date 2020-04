Coronavirus: Bora, donne marchigiane vittime di violenza si rivolgano a nostri centi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale marchigiano alle Pari opportunità, Manuela Bora, ha chiesto alle donne vittime di violenza, al tempo del coronavirus, di lasciarsi aiutare. Bora ha detto: "L'emergenza non sta fermando la violenza sulle donne. Anzi, questo periodo di quarantena, che confina le donne dentro le mura domestiche, tutto il giorno, tutti i giorni, con gli uomini violenti, rischia di metterle ancora di più in pericolo, come confermano recenti fatti di cronaca. Rivolgetevi ai nostri centri antiviolenza o chiamate il numero 1522, in un momento in cui siete sole o, magari quando uscite per fare la spesa". Bora ha quindi ricordato "i nostri centri antiviolenza sono sempre operativi. Colgo questa occasione per ringraziare le operatrici e gli operatori che, proprio in questi giorni, stanno veramente dando il massimo per aiutare le donne in difficoltà. Insieme ce la faremo". (Ren)