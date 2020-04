Sicurezza: 15 mila detenuti rilasciati in Nord Africa per l'emergenza coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Marocco, al contrario, il sovrano in persona, Mohammed VI, ha concesso lo scorso 6 aprile la grazia reale a favore di 5.654 detenuti. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map", il monarca ha ordinato di adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la protezione dei detenuti negli istituti penitenziari, in particolare contro la diffusione dell'epidemia del coronavirus, secondo quanto ha annunciato il ministero della Giustizia. "Nel contesto della costante attenzione prestata dal re ai detenuti negli istituti penitenziari e di riabilitazione, è stata concessa la grazia reale a beneficio di 5.654 detenuti", ha sottolineato il ministero. I detenuti che hanno ricevuto la grazia reale sono stati selezionati sulla base di criteri “strettamente oggettivi”, che tengono conto della loro età, del loro stato di salute e della durata della loro detenzione, nonché della buona condotta durante la loro detenzione, afferma la stessa fonte. (segue) (Asc)