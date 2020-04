Sicurezza: 15 mila detenuti rilasciati in Nord Africa per l'emergenza coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante delle migrazioni illegali va segnalato che nella giornata di ieri, 6 aprile, ben 53 persone sono riuscite ad attraversare illegalmente il confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Melilla. Una guardia civile è stata ferita in modo lieve durante lo sconfinamento di massa avvenuto intorno alle 5 del mattino. I migranti potrebbero aver approfittato del fatto che la Spagna sta mobilitando la maggior delle sue forze nella lotta contro la pandemia legata al nuovo coronavirus che ha causato oltre 14 mila vittime in tutto il paese. La città autonoma di Melilla e l'enclave spagnola di Ceuta rappresentano le uniche frontiere terrestri tra Africa ed Europa. Centinaia di persone cercano di accedervi ogni anno sfidando le alte recinzioni e le forze di sicurezza spagnole. Gli arrivi, tuttavia, sono in calo rispetto allo scorso anno: 1.140 migranti sono arrivati illegalmente a Ceuta e Melilla via terra tra l'inizio di gennaio e la fine di marzo, quasi il 16 per cento in meno rispetto al primo trimestre del 2019 (1.354), secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno spagnolo. Sei imbarcazioni cariche di migranti sono riuscite da approdare nelle due enclave spagnole, contro le 17 nello stesso periodo dell'anno scorso. (segue) (Asc)