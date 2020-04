Sicurezza: 15 mila detenuti rilasciati in Nord Africa per l'emergenza coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella vicina Algeria, il presidente Abdelmadjid Tebboune - eletto lo scorso dicembre con un tasso di astensionismo da record - ha decretato il rilascio di 5.037 detenuti, sempre come parte delle misure contro la diffusione del coronavirus. Si tratta di persone condannate a non più di 12 mesi oppure a cui erano rimasti da scontare 18 mesi di carcere. Il capo dello Stato ha disposto anche una riduzione parziale della pena per i detenuti che si sono macchiato di reati non gravi e la cui età è pari o superiore a 60 anni. Va detto, tuttavia, che la giustizia algerina non sembra essere stata particolarmente intaccata dall’emergenza Covid-19. Anzi, per certi versi sembra che i giudici e i magistrati del paese nordafricano lavori meglio senza la pressione delle proteste di piazza del movimento Hirak, che ha deciso di sospendere temporaneamente le manifestazioni in strada. La polizia algerina sembra sempre essere particolarmente attiva in questo periodo emergenziale nell’arresto di giornalisti e dissidenti, in particolare quelli che mettono in dubbio le cifre sui contagi e i decessi per coronavirus diffusi dalle autorità. (segue) (Asc)