Sicurezza: 15 mila detenuti rilasciati in Nord Africa per l'emergenza coronavirus (5)

- In Tunisia, il paese culla della primavera araba, il presidente Kais Saied eletto lo scorso autunno ha disposto ben due grazie: una in occasione della festa nazionale dell’indipendenza del 20 marzo, liberando 1.856 detenuti; l’altra invece il 31 marzo scorso, garantendo la libertà ad altri 1.420 detenuti. Nel paese è in vigore un “lockdown” totale, con tanto di coprifuoco notturno. Le misure di contenimento del coronavirus resteranno in vigore almeno fino a metà a aprile, ma potrebbero essere ulteriormente prolungate con gravi danni alla precaria economia della nazione araba più vicina alle coste dell’Italia. Vale la pena ricordare che la Tunisia è prima nazione di provenienza dei migranti illegali sbarcati in Italia nel 2019 (almeno 2.654 secondo i dati forniti dal Viminale). Fra Italia e Tunisia è in vigore un accordo bilaterale che prevede il rimpatrio di 80 persone con due voli charter due volte a settimana. E’ intenzione della autorità italiane aumentare il ritmo del rimpatrio dei tunisini irregolari, ma l’orientamento del nuovo governo tunisino guidato dall’ex manager di Total Elyes Fakhfakh non sembra essere favorevole. (segue) (Asc)