Sicurezza: 15 mila detenuti rilasciati in Nord Africa per l'emergenza coronavirus (7)

- Da parte loro, le autorità giudiziarie e di sicurezza della Libia orientale potrebbero rilasciare fra pochi giorni centinaia di detenuti come misura per prevenire la diffusione del coronavirus nelle carceri. Il portavoce della polizia del governo della Cirenaica (non riconosciuto dalla Comunità internazionale), tenente Asadiq Al Zawi, ha dichiarato che a breve potrebbe essere disposta un’amnistia generale che interesserà i detenuti giudicati colpevoli di reati non gravi, che hanno già scontato metà della pena, che sono ritenuti “non pericolosi” per la società o che sono stati condannati a meno di cinque anni di carcere. "Il ministero della Giustizia ha preparato degli elenchi dei nomi di coloro che soddisfano queste condizioni. La lista è stata inviata al Consiglio giudiziario supremo", ha detto il portavoce in una dichiarazione al quotidiano panarabo edito a Londra di proprietà saudita “Asharq al Awsat”. "Ci aspettiamo la risposta del Consiglio entro pochi giorni, e di conseguenza, come organo esecutivo che sovrintende alle prigioni, libereremo diversi prigionieri", ha aggiunto al Zawi. Le autorità di Bengasi, il capoluogo della Cirenaica e roccaforte del generale Khalifa Haftar, hanno già rilasciato 160 persone arrestate e indagate per piccoli reati. L'amnistia generale, ha specificato il portavoce della polizia dell’est della Libia, non sarà concessa agli arrestati per crimini come omicidio, terrorismo e spaccio di droga. Il Governo di accordo nazionale della Libia, come detto, ha rilasciato circa 500 prigionieri nell'ambito del suo piano d'azione per combattere il nuovo coronavirus. Secondo Al Zawi, tuttavia, la maggior parte di coloro che sono stati liberati dalle autorità di Tripoli sono coinvolti “in crimini atroci”, aggiungendo che qualche ex detenuto ha già lasciato la capitale. Non solo: il portavoce della Libia orientale ha accusato il Gna di aver schierato diversi detenuti al fronte nelle battaglie contro l’Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar. (Asc)