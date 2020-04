Roma: ok Assemblea capitolina a debiti fuori bilancio, 11,6 milioni ad Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina, con 24 voti favorevoli e 8 astenuti, ha approvato due delibere per liquidare ad Atac due debiti fuori bilancio per un totale di 11 milioni e 600 mila euro. Si tratta del ristoro relativo agli anni 2011 (6 milioni e 600 mila euro) e 2012 (5 milioni) per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente agli ultrasettantenni. La vicenda è stata ricostruita nel corso della seduta in videoconferenza dall'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. "Questi debiti - ha detto Calabrese - riguardano due annualità, 2011 e 2012, in cui l'azienda Atac aveva convenuto in base a due delibere regionali, all'erogazione degli abbonamenti gratis per gli ultrasettantenni. Nonostante ci fossero questi provvedimenti che prevedevano il ristoro per l'erogazione gratuitala Regione, nel momento in cui Roma Capitale lo richiese, non corrispose questo ristoro. A dicembre del 2017 dunque - ha proseguito l'assessore - Roma Capitale ha convenuto con Atac di inserire nel bilancio consolidato anche queste partite creditorie, messe poi anche nel piano concordatario come ristoro entro il bilancio 2019". Come spiegato da Calabrese, si tratta solo dei primi due debiti fuori bilancio in favore di Atac. "Il totale - ha riferito l'assessore - è di 34 milioni". (Rer)