Russia: crisi coronavirus, aziende avviano tagli a stipendi e personale

- Circa il 30 per cento degli imprenditori russi ha già inviato in congedo non retribuito parte dei dipendenti. È quanto emerge da un sondaggio condotto dal Centro per la ricerca strategica su mille imprese russe. L'indagine è stata condotta dal 31 marzo al 2 aprile. Un altro 20 per cento delle aziende intervistate sta per passare a forme contrattuali a tempo parziale, con riduzioni salariali. Ci sono anche imprenditori che hanno già licenziato dipendenti: il 16 per cento delle aziende intervistate lo ha già fatto e il 31 per cento si prepara a farlo nel prossimo futuro. Almeno 15 milioni di lavoratori sono direttamente colpiti da tali scelte degli imprenditori. (Rum)