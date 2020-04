Trasporti: ferrovia Roma-Lido, interruzione tra Lido centro e Colombo dall’8 al 19 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori al cavalcavia di piazzale Cristoforo Colombo da parte di Roma Capitale, "sarà necessaria l’interruzione della circolazione della ferrovia Roma-Lido nella tratta Lido Centro-Colombo e viceversa dall’8 al 19 aprile". È quanto si legge sulla pagina Facebook di Atac. "Nella tratta interrotta può essere utilizzata la linea bus ordinaria 06 oppure le linee 061 e 064 (non attive nei giorni festivi)". Atac ricorda infine che: "gli spostamenti possono essere effettuati solo in caso di comprovato motivo". (Rer)