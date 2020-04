Roma: Pd Campidoglio, su via IV novembre fondi disponibili dal 2015, giunta in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partono i lavori in via IV novembre e via Cesare Battisti. Evviva! Al quarto annuncio e dopo un paio di conferenze stampa, la giunta stavolta sembra sul punto di fare sul serio e avviare realmente un'operazione di riqualificazione del manto stradale che ormai non era più rinviabile. Ci stupisce che ancora una volta la maggioranza capitolina stappi la bottiglia di spumante annunciando un'operazione che doveva in realtà decollare da anni, visto che i fondi disponibili per questo programma sono niente di meno che del 2015". Così, in una nota, il gruppo capitolino del Pd. "Come al solito, i 5 stelle si si autoincensano, annunciando urbi et orbi semplici progetti di rifacimento del manto stradale che, in realtà, non sono stati in grado di far partire per ben 4 anni. Cogliamo l'occasione – prosegue la nota - per suggerire a una giunta che appare sempre più spaesata nell'affrontare una crisi senza precedenti, di approfittare della situazione di isolamento cui sono costretti i romani per avviare un massiccio piano di riqualificazione delle strade. Adesso, che il traffico è ridotto al minimo, i disagi da cantiere sono decisamente più sostenibili. In questo modo, la città, quando possibile, sarà pronta a ripartire senza avere lavori in corso ovunque". (Com)