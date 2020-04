Coronavirus: al via task force Abi-Sace per liquidità imprese con garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana e la Sace hanno già avviato un gruppo di lavoro per analizzare e rendere operativi tutti gli aspetti connessi alle nuove disposizioni contenute nel decreto Legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con l'obiettivo di operare sin d'ora per sostenere le imprese italiane nel reperire liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e garantire continuità alle attività economiche e d'impresa. E' quanto si legge in un comunicato congiunto. La task force di "consentirà di operare congiuntamente per dare attuazione a quanto stabilito nel decreto in tema di liquidità per le imprese con la garanzia di Sace, contro garantita dallo Stato".(Com)