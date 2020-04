Coronavirus: sindacati, drammatica situazione nelle Rsa dell'area metropolitana milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati Cigl, Cisl e Uil della sezione di Milano commentano in una nota le notizie che riguardano la situazione delle Rsa nell'area metropolitana: "Le Rsa non avevano protocolli adeguati per affrontare questa emergenza, ed è venuta a mancare l’indicazione di come mettere in sicurezza queste strutture ed i pazienti al loro interno, persone fragili e le più esposte al rischio del contagio. Vanno distribuiti i Dpi a tutto il personale e fatta un’accurata formazione e informazione affinché possano operare in sicurezza. Va immediatamente fatto il tampone a tutti gli ospiti ed a tutto il personale, mettendo in quarantena il personale positivo e separando gli ospiti che hanno contratto l'infezione da quelli che non l'hanno contratta. Non sono più tollerabili rinvii". "Occorre dotare tutte le Rsa di personale specialistico, di attrezzatura e di farmaci specifici al fine di poter curare nella struttura i malati meno gravi, trasportando quelli più gravi nelle strutture ospedaliere, perché tutti hanno diritto alle migliori cure - proseguono i sindacati - In altri termini, bisogna agire nella direzione contraria a quanto stabilito nella delibera con cui si chiedeva alle Rsa di accogliere i pazienti Covid positivi e pazienti negativi in dimissione dagli ospedali. È opportuno prevedere anche una forma strutturata di contatto video tra gli ospiti e i loro familiari, al fine di alleviare l’ansia da distacco prolungato che molti di loro stanno vivendo. Bisogna varare immediatamente un piano straordinario e urgente di assunzioni, coordinate a livello metropolitano, perché oggi molte realtà sono in carenza di personale. L'infezione ha decimato personale che era già insufficiente nella normale gestione. Il rischio è il collasso nei prossimi giorni di molte strutture". (segue) (Com)