Georgia: premier Gakharia, grazie ai nostri medici per lavoro di contrasto al Covid-19

- In un momento storico in cui il mondo si trova a combattere una pandemia, il lavoro e la professionalità dei medici georgiani nel contrasto all’epidemia di Covid-19 merita la giusta attenzione. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese caucasico, Giorgi Gakharia, in un messaggio pubblicato su Facebook in occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra oggi. “Tutti i paesi del mondo dovranno affrontare serie difficoltà, indipendentemente da quanto sia forte la loro economia: in questo momento storico siamo tutti uguali”, ha scritto il premier, sottolineando la necessità di preoccuparsi “non solo per noi stessi, ma soprattutto per i nostri cari e i nostri parenti più anziani”. (Res)