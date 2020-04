Ue: von der Leyen, 15 miliardi di euro per aiutare partner in contrasto a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dispone 15 miliardi di euro per aiutare i partner ad affrontare il Coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio, facendo riferimento al continente africano. "L'Africa potrebbe avere in qualche settimana gli stessi problemi che stiamo affrontando in Europa. Hanno bisogno del nostro aiuto per rallentare la diffusione del virus, così come noi abbiamo avuto bisogno di aiuto in questa crisi", ha detto. "E' nel nostro interesse che la battaglia abbia successo in tutto il mondo. Per questo l'Ue riserva più di 15 miliardi di euro per aiutare i partner nel mondo a combattere il coronavirus. E altri ne arriveranno dai nostri governi nazionali", ha aggiunto. Questo denaro "potrebbe aiutare a coprire i bisogni immediati nel settore sanitario e sostenere l'economia in questi paesi", ha aggiunto. "L'Ue è pronta a coordinare una risposta forte e internazionale alla pandemia. Noi possiamo sconfiggere questo virus rimanendo uniti e lavorando insieme", ha concluso. (Beb)