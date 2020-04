© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una breve visita nell’area dell’ospedale del Mare dove si stanno attrezzando, in tempi record, i moduli per il potenziamento delle terapie intensive. Avanti con rigore e determinazione per fermare l’epidemia". Lo ha scritto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sui social in riferimento alla visita sul cantiere a Napoli. (Ren)