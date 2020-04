Sanità: Simeone (FI), giunta Lazio applichi sentenza e impieghi risorse compartecipazione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di circa quattro mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato n.8608 che ha ridefinito il contesto normativo in materia di compartecipazione alla spesa per le strutture residenziali psichiatriche socio riabilitative, "spiace constatare come l'amministrazione regionale del Lazio resti sostanzialmente ferma". Lo dichiara, in una nota, Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Ho scritto ai vertici della giunta - spiega l'esponente di Forza Italia - per chiedere l'immediata esecuzione della sentenza. Come è noto con la pronuncia dello scorso dicembre è stato stabilito che gli interventi riabilitativi in media e alta intensità assistenziale, articolati su 24h e 12h, sono sottratti all'obbligo della compartecipazione e che l'onere è restituito integralmente al Servizio sanitario regionale. Ricordo di aver presentato nel mese di febbraio un ordine del giorno, approvato in aula all'unanimità, che impegnava di fatto l'amministrazione Zingaretti a eseguire la sentenza del Consiglio di Stato e a mettere in atto una campagna di informazione e comunicazione volta a portare a conoscenza di enti e strutture competenti, nonché degli utenti interessati, del contenuto della medesima pronuncia". (segue) (Com)