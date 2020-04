Coronavirus: Agrinsieme, imprese agricole escluse da decreto liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La gran parte delle aziende agricole sembra al momento essere esclusa dalla platea dei beneficiari del cosiddetto Dl liquidità, approvato durante l’ultima riunione del Consiglio dei ministri, proprio nel momento in cui all’agricoltura viene richiesto il massimo sforzo produttivo per il Paese”. Lo ha sottolineato in una nota il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative agroalimentari. Nella nota si legge: "Da una prima lettura della bozza attualmente in circolazione, infatti, sembra emergere chiaramente come per misurare l’entità del finanziamento si faccia riferimento solo al bilancio delle aziende, documentazione che è predisposta solo da una parte delle aziende agricole, mentre per altre è prevista una fiscalità diversa; stesso discorso vale per il Fondo per le piccole e medie imprese-PMI, che non opera a garanzia delle imprese agricole”. (segue) (Ren)