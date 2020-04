Coronavirus: Agrinsieme, imprese agricole escluse da decreto liquidità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Agrinsieme: "Si rende, quindi, necessario che nel Dl liquidità venga contemplato e adeguatamente alimentato il Fondo Ismea che opera in agricoltura, in quanto allo stato attuale l’agricoltura sembra per la gran parte esclusa dagli interventi proposti”. E dunque la conclusione: "A nostro avviso si tratta di una grave dimenticanza e, pertanto, chiediamo l’inserimento di tutte le aziende agricole italiane tra i beneficiari di questa misura. Gli agricoltori, in questo momento di emergenza, sono le fondamenta del Paese, perché consentono quotidianamente l’approvvigionamento di cibo fresco a tutti i cittadini e non possono essere assolutamente lasciati indietro”, conclude Agrinsieme. (Ren)