Coronavirus: Monti (Lega), consentire a famiglie con disabili di prenotare i parchi pubblici per un'ora

- Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, propone in una nota un sostegno a quelle famiglie che vedono, in questo periodo, il rischio di un aumento delle loro difficoltà: "Organizzare un'agenda dei parchi pubblici, così da consentire alle famiglie con bambini con disturbi allo spettro autistico e altre gravi disabilità di prenotare l'apertura del parco, per la durata di un'ora, in via esclusiva per i propri figli". "La mia proposta, che formulerò alla giunta regionale, è quella di dare mandato a tutti i sindaci della Lombardia, affinché tramite i loro servizi comunali possano tenere un'agenda oraria dei parchi pubblici di loro gestione, in modo tale che le famiglie con bambini con disturbo dello spettro autistico a altre disabilità gravi possano prenotarsi e avere il parco, per un'ora, tutto per sé senza rischi per la salute". "Consentire ai bambini autistici e disabili gravi di godere di questo momento all'aria aperta è fondamentale per tutelare la loro salute, soprattutto in un momento problematico come questo, che mette sotto pressione tutti le persone e ovviamente di più chi già ha problemi pregressi da affrontare" aggiunge Monti.(Com)