Coronavirus: De Luca (M5s), in Umbria tornano al lavoro gli operai e non i forestali

- “In Umbria tornano a lavorare gli stabilimenti con produzioni non essenziali come quelli della Ast di Terni mentre invece le aziende agroforestali che tagliano e movimentano legna nei boschi vengono multate”. Lo ha denunciato il consigliere regionale umbro del M5s Thomas De Luca che ha fatto sapere di aver “predisposto una missiva alle Prefetture umbre per porre l'attenzione su questo tema”. De Luca ha chiesto: "buon senso nell'applicazione delle norme, altrimenti il rischio è quello di ritrovarci l’anno prossimo a dover importare materia prima dall'estero e veder compromesso il taglio della stagione 2020 lasciato nei boschi tra la vegetazione che torna rigogliosa". De Luca ha concluso: "Mentre mandiamo gli operai nelle fabbriche lasciamo a casa lavoratori che possono operare in massima sicurezza all'aria aperta a svolgere mansioni di primaria importanza per cui le distanze tra singoli sono di norma fisiologiche e ben superiori a quelle consigliate dagli organismi scientifici e sanitari in tutto il mondo”. (Ren)