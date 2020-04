Coronavirus: Martina (Pd), garantire anche settore agricolo in decreto liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, "il decreto liquidità varato ieri dal governo è di fondamentale importanza per tutto il sistema produttivo italiano. La portata degli impegni che l’esecutivo ha assunto per sostenere tutte le imprese di ogni dimensione non ha precedenti nella storia del Paese, mobilitando nel complesso risorse per 750 miliardi di euro". L'ex segretario del Partito democratico sottolinea anche come sia "fondamentale garantire che anche il settore agricolo, le cui imprese hanno da sempre bilanci differenti dalle altre, sia coperto dagli strumenti di sostegno alla liquidità oltre agli interventi decisivi attesi nell’ambito dei finanziamenti della politica agricola europea".(Com)